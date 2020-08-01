حارق علم الكويت: «الفيديو اتفهم غلط»

قال مواطن مصري يُدعى «محمد» متهم بحرق علم دولة الكويت، خلال اعترافه أمام المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعاوى المدنية والتجارية اليوم، إنه لم يقصد الإساءة، معلّقًا: «والله العظيم كان نيتي خير في الفيديو ومش قصدي حاجة والفيديو اتفهم غلط».وأضاف: «بتأسف على التصرف اللي عملته، وبتأسف للشعب الكويتي هما اخواتنا.. أنا بس كنت بثبت إن ممكن أي حد يعمل أي حاجة عشان خاطر الفلوس، زي المصريين اللي سافروا للكويت واتعرضوا لأزمات».وأكمل: «أثبت في الفيديو إن الشعب الكويتي والشعب المصري إيد واحدة، غير كده مقصدش حاجة غير كدة، وبعتذر للمرة المليون».