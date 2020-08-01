سـلمى أبوضيف تستعد لتصوير فيلمها الجديد في أمريكا

تستعد الفنانة سلمى أبوضيف للذهاب إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للتجهيز لفيلمها الجديد، الذي سيكون أول بطولة مشتركة مع الفنانة دينا الشربيني.وسيمثل الفيلم نقلة جديدة في السينما المصرية من حيث الفكرة والتقنية وأماكن التصوير، وسيتم البدء في تصويره فور الانتهاء من الإعداد له في الفترة المقبلة.