«غرفة الجلود»: مصر تمتلك مخزون كبير يجب استغلاله

قال محمد مهران، عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك مخزون جيد من الجلود وخاصة خلال موسم عيد الأضحى.وأضاف "مهران" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجب استغلال تلك الكميات والتوجه للمواطنين باستغلال الجلد استغلال جيد بدل من فقده.وأوضح أن مصر تمتلك كمية كبيرة من الجلد ويجب السماح بتصدير خام الجلود لتعويض الخسائر اللاحقة بالتجار بسبب تراجع المبيعات بشكل ملحوظ بسبب أزمة كورونا.وأكد عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات، أن الصادرات من الجلود تأثرت طوال الثلاثة أشهر الأخيرة بسبب توقف الطلب وتأثرا بأزمة فيروس كورونا