«التعليم» تكشف موعد تظلمات طلاب الثانوية

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة، الراغبين في الاعتراض على الدرجات الحاصلين عليها في المواد المختلف، الأحد المقبل، بعد اعتماد النتيجة خلال الأسبوع المقبل.وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنها ستكون بنفس شروط العام الماضي، وهي دفع 100 جنيه في حساب البنك الأهلي المصري.وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الطلاب سيطلعون على صورة ضوئية من كراسة إجاباتهم الأصلية، وستكون النتيجة بعد ثلاثة أيام من موعد الاطلاع.من المقرر أن يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتماد نتيجة الثانوية خلال الأسبوع الجاري، لجميع طلاب الثانوية العامة.