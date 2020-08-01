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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:30 م
الدكتورة ايناس عبد
الدكتورة ايناس عبد الحليم
إسلام نصير
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تقدمت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين من فيروس كورونا في زيادة نسب الشفاء.

وقالت النائبة في طلبها، إنه في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى ما يزيد علي ال 90 ألف إصابة، نجد تصريحات مفاجئة من المسئولين تربك الرأي العام رغم حالة الانخفاض في الإصابات التي تم تسجيلها في الأيام الماضية.

وتابعت: طالعنا تصريحا منسوب للدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بوزارة الصحة والسكان، نفى فيه وجود نتائج إيجابية لاستخدام بلازما المتعافين.

وتابعت: المسئول أوضح أن بلازما دم المتعافين من كوفيد 19 لم تحقق المرجو منها خلال التجارب التي تم استخدامها فيها، حيث فشلت في علاج النسبة الأدنى من المستخدمة عليهم وهي 50% فقط من المرضى، وذلك بالتناقض مع التصريحات السابقة التي تم تصديرها بشأن دور بلازما المتعافين في تحقيق نتائج إيجابية.

وطالبت بضرورة إصدار بيانات توضيحة للرأي العام بشأن وضع الفيروس في مصر، ودور بلازما الدم في تحقيق نتائج مرغوب فيها في مواجهة الفيروس، واطلاعه أولا بأول على آليات المواجهة.

كما وجهت النائبة انتقادات لحالة تراخي في إجراءات مواجهة الفيروس من قبل الحكومة حيث إنه ازدادت حالات التزاحم في المصالح الحكومية مثلما كان الوضع قبل انتشار الفيروس، وكذلك ضعفت أدوار أجهزة الدولة المعنية في مواجهة الزحام وغيره.

وشددت: لا بد من استمرار الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والإلزام بتطبيقها حتى لا نعطي فرصة لانتشار الفيروس أو تحقيق نجاح وهمي في مواجهته على عكس الحقيقة.

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