بعد الحظر.. وصول 4 رحلات إلى مطار الكويت الدولي

وصلت اليوم، 4 رحلات جوية إلى مطار الكويت الدولي من الدول التي شملها حظر الطيران التجاري.وأفاد مصدر لجريدة «القبس» الكويتية بأن هناك 3 رحلات إضافية غير مجدولة قدمت من 3 مطارات مختلفة (القاهرة وسوهاج والإسكندرية) بمصر، فضلا عن رحلة واحدة من بيروت.وأوضح المصدر أن عدد المسافرين القادمين من مصر بلغ نحو 450 راكبا و120 من بيروت، مشيرة إلى أن الـ3 رحلات الإضافية وصلت مطار الكويت الدولي في ساعة واحدة، حيث وصلت الطائرة الأولى من القاهرة عند الساعة الـ1 صباحا والثانية من الإسكندرية عند الساعة 1.22 صباحا والثالثة من سوهاج عند الساعة 2 صباحا.وقال المصدر إن قرار حظر الطيران التجاري لـ31 دولة من قبل السلطات الصحية كان «مفاجئا وسريعًا»، حيث تم جدولة اليوم الأول لمغادرة نحو 23 رحلة ووصول 20 رحلة من عدة وجهات شملت مصر وبيروت وتركيا والدوحة ودبي.وأشار إلى أن قرار حظر الطيران التجاري ستكون له تبعات قانونية ومالية على بعض شركات الطيران بسبب إلغاء آلاف التذاكر.