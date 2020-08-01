«من غير مجاملة» لـ أحمد جمال تتخطى الـ 35 ألف مشاهدة (فيديو)

طرحت شركة "مزيكا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية "من غير مجاملة" للنجم أحمد جمال من ألبومه الغنائي الجديد، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق، وديچيتال ماستر أمير محروس، وتخطت نسب مشاهدتها حاجز الـ35 ألف مشاهدة في الساعات الأولى من طرحها.الأغنية جرى تسجيلها باستوديو الرسالة، مهندس الصوت أحمد جودة وتعتمد على الريتم المقسوم الذي تصاحبه حالة من البهجة والفرح تتناسب مع الأجواء الصيفية.