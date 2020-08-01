«أكلة عالماشى».. جمبرى بالمشروم بالصوص الأبيض

المكونات:

• للصوص الأبيض:

طريقة التحضير:

اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليست بالمهمة السهلة، خاصة فى ظل بقاء الأفراد لأوقات طويلة بالمنزل، ومع ذلك فهناك وجبات شهية يمكن تعلم طريقتها بخطوات بسيطة.وتعد تجربة صنف جديد من الوجبات والمطابخ المختلفة، من الأمور التى تلقى استحسان البعض، فالبعض قد يمل من الطعام التقليدي.في السطور التالية نقدم طريقة عمل "جمبري بالمشروم" بطريقة سهلة وتناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.• 1كجم جمبري، مقشر.• 2 ملعقة كبيرة زيت.• 4 فصوص ثوم مفرومة.• 1 كوب عيش الغراب شرائح.• 2 كيس مرقة الدجاج الفورية.• 4 أكواب لبن.• 1 كيس خلطة البشاميل.• نصف كوب من القشدة• رشة من جوزة الطيب.• 100 جم جبنة موزاريلا.• بقدونس مفروم للتزيين.يسخن الزيت في إناء ويقلى الجمبري والمشروم والثوم، وتضاف مرقة الدجاج الفورية حتى يأخذ الجمبري لونًا ورديًا من 7 إلى 10 دقائق ثم يرفع عن النار.لتحضير الصوص الأبيض تضاف محتويات كيس خلطة البشاميل كنور إلي 4 أكواب لبن بارد في وعاء ويوضع على نار هادئة ويحرك باستمرار حتى تحصل على الكثافة المطلوبة، وتضاف جوزة الطيب والقشدة ويرفع الوعاء عن النار.يضاف الصوص إلى الجمبري والفطر ويقلب جيدًا.يزين بالبقدونس ويقدم مع المعكرونة.