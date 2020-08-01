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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

خطر الخوخ والمشمش على بعض الأشخاص

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:58 ص
خطر الخوخ والمشمش
خطر الخوخ والمشمش
وكالات
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يعتبر الخوخ والمشمش من أشهر الفواكه الصيفية، أخبرت مختصة التغذية إينا كونينينكو في مقابلة مع Rosbalt، لمن يمكن أن تكون خطرة وكم من هذه الفاكهة يمكن تناولها يوميًا دون الإضرار بالصحة.

لا توصي الاختصاصية بتناول الخوخ والمشمش للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وحموضة عالية في المعدة وزيادة الوزن، على الرغم من أن محتوى السعرات الحرارية في هذه الفاكهة يبلغ نحو 45 سعرة حرارية لكل 100 جرام ولا تهدد زيادة الوزن، مع تفاقم أمراض الجهاز الهضمي والتهاب البنكرياس والتهاب المعدة- حتى في حالة الهدوء، يمكن تناول الخوخ والمشمش بكميات قليلة فقط.

وتؤكد خبيرة التغذية أنه بسبب حساسية هذه المنتجات، فإنه من يجب الحذر الشديد في إدخالها في النظام الغذائي للأطفال.

وقالت كونينيكو: "يحتوي كل من الخوخ والمشمش على الكثير من مضادات الأكسدة، الفلافانويد، التي تساعدنا في مكافحة السرطان، وتطبيع ضغط الدم، والحفاظ على جدران الأوعية الدموية في حالة جيدة.

ويعتبر الخوخ أيضًا مصدرًا جيدًا للماغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من تشنجات في الساق، التشنجات هي عرض بارز لنقص الماغنيسيوم والبوتاسيوم وإن الماغنيسيوم يساعد أيضًا في مقاومة التوتر وله تأثير إيجابي على إنتاج الأنسولين".

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