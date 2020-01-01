مدحت صالح لزوجته: ربنا يسعدك زي ما أسعدتيني في حياتي

قال الفنان مدحت صالح، إن الله سبحانه وتعالى منحه حياة جميلة، ورزقه أكثر مما يتمنى، حتى لا يكاد يذكر أن لديه حدث سيء في حياته، معقبًا:"معنديش حاجة وحشة في حياتي الحمدلله."وأضاف "صالح"، خلال لقائه الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية: مساء اليوم الجمعة: "أحب أقول لزوجتي ربنا يسعدك زي ما أسعدتيني في حياتي، وأتمنى لولادي يحققوا كل اللي نفسهم فيه".وتابع في نفس السياق: "أما بالنسبة للعظيمة مصر، فأنا على يقين إن عمرها ما هتتأثر بأي حاجة بتحصل، وقوية بشعبها وجيشها ورئيسها اللي بحبه وبحترمه وبثق فيه، وعندي يقين أنه يسير في طريق صح، فربنا يقدره ويقويه."وأكمل: "جمهورنا جميل وذوّاقة في كل شيء، والجمهور المصري هو أعظم ذواقة للمزيكا في العالم العربي، عشان كده إحنا حاسيين إننا في حضن دافي وسطهم"، مؤكدًا أنه "تأثر بالجيل السابق له مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وجيل الفن الجميل."