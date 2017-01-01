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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بيتر ميمي: صورت في الطائرة التي أحضرت هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:54 م
بيتر ميمي
بيتر ميمي
رباب الأهواني
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كشف المخرج بيتر ميمي عن كواليس مسلسل "الاختيار" والذي يدور حول قصة حقيقية ويتناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

وقال ميمي خلال حواره إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، اليوم الجمعة، إن مشهد وصول الإرهابي هشام عشماوي تم تصويره في الطائرة الحقيقية التي أحضرته من ليبيا، واصفًا شعوره بـ"الفخر" وهو في الطائرة ويصور فيها هذا المشهد.

وأضاف المخرج أنهم كفريق عمل كلما كانوا يتحدثون عن سيرة أحمد المنسي مع الناس قبل تصوير المسلسل ويسألونهم عن البطل الشهيد كانوا يبكون تأثرًا به وببطولته، مشيرًا إلى أنه أثناء تحضير المسلسل تم الجلوس مع أصدقاء الشهيد والأشخاص الذين كان يجلس معهم على "القهوة" وكان الشهيد محبوبًا جدًا من الجميع.

وتابع بيتر ميمي: أن أصعب قرار في العمل كان الاستعانة بالمواد الأرشيفية التي كانت من أرض الواقع ليتم دمجها في المسلسل، ليكون الاختيار أشبه بالحقيقي، مشيدًا بأداء أحمد العوضي الذي جسد هشام عشماوي في المسلسل لأنه اجتهد بشكل كبير و"اشتغل على نفسه".

كما عرض برنامج "معكم" لقطات حصرية من المسلسل وتصوير مشاهد المعارك.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.

جدير بالذكر أن المسلسل تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، كما حققت مقاطع "الاختيار" على منصات التواصل الاجتماعي نسبة مشاهدات قياسية.

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