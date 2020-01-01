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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء العراق للتهنئة بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:30 م
السيسي
السيسي
الشيماء زيدان
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من رئيس الوزراء العراقي، متمنيًا للعراق الشقيقة حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام، وللأمة العربية والإسلامية الخير والرخاء والتقدم.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل عرضته فضائية "إكسترا نيوز" قبل قليل.

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