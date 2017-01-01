مصطفى شعبان «ملاكم» في العيد

على غير عادة النجوم فى تهنئة جمهورهم بموسم عيد الأضحى، قرر الفنان مصطفي شعبان، توجيه تهنئة لجمهوره من خلال نشر صور له أثناء تدريبه على الملاكمة عبر "إنستجرام"، وعلق عليها: «عيد سعيد علينا كلنا وعليك يا كابتن».ولم يكشف مصطفى، تفاصيل التدريبات التى يخوضها خلال هذه الأيام فى الملاكمة، خاصة أنها تبدو استعدادات لأحد أعماله الفنية الجديدة، خاصة بعد أن تم تأجيل مشروعه الدرامي الجديد وابتعاده عن الدراما التليفزيونية في موسم رمضان الماضي.يذكر أن أحد مشروعات مصطفى شعبان الجديدة كانت رواية «حتى لا يطير الدخان» التى قدمها الزعيم عادل إمام في فيلم سينمائي يحمل نفس اسم الرواية، لكن أحد المصادر كانت كشفت لـ"الدستور" منذ فترة أن هذا المشروع توقف، ومصطفى يبحث عن فكرة أخرى تعيده لدراما 2021.كان آخر أعمال مصطفى شعبان فى الدراما مسلسل «أبو جبل» عرض في موسم رمضان 2019، وشاركه البطولة كل من نجلاء بدر ودياب وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.