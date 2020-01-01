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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تطبيق يحمي هاتفك الذكي من خطر التجسس

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:51 م
خطر التجسس
خطر التجسس
وكالات
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تعد الكاميرات في الهواتف الحديثة من أهم التقنيات التي تملكها هذه الأجهزة، لكن هذه التقنيات قد تستغل أحيانا للتجسس على المستخدمين.

وللحد من خطر التجسس وحماية خصوصية أصحاب الهواتف وتحديدا تلك العاملة بأنظمة اندرويد يمكن تحميل تطبيق ظهر مؤخرا لهذه الغاية.

والمميز في تطبيق Access Dots هو أنه يوفر لهواتف أندرويد تفس ميزة الأمان الجديدة التي أعلنت عنها شركة آبل مؤخرا، ووعدت بأنها ستظهر في نسخ iOS 14 المنتظرة، والتي تنبه صاحب الهاتف عندما تكون كاميرا أو مايكروفونات هاتفه مفعلة.

مبدأ عمل التطبيق الجديد بسيط جدا فبعد تحميله في الهاتف وتفعيله ستظهر في أعلى الشاشة نقطة مضيئة صغيرة بلون معين في حال كانت كاميرا الهاتف مفعلة أو تستعمل من قبل أي تطبيق آخر، وكذلك ستظهر علامة ضوئية بلون مغاير في حال كانت المايكروفونات مفعلة، والمميز أن هذه النقاط ستظهر للمستخدم حتى لوكانت شاشة هاتفه مقفلة.

وهذا الأمر تبعا للخبراء سينبه أصحاب الهواتف إلى عمل كاميرات ومايكروفونات هواتفهم، وسيحميهم من خطر التجسس وخصوصا أن بعض التطبيقات المشبوهة تستغل الكاميرات والمايكروفونات للتنصت على المستخدم دون علمه أحيانا، وترسل تلك البيانات إلى جهات ثالثة دون علم المستخدم.

ويمكن تحميل هذا التطبيق حاليا عبر متجر Play Store الإلكتروني الموجود في الهواتف الذكية، أو عبر الصفحة الرسمية لهذا المتجر على الإنترنت.

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