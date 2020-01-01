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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»
الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:51 م
ذبح أضاحي العيد
تصوير : احمد حسن
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