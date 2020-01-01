رغم مناشدات المحافظ.. دماء الأضاحي تغطي شوارع بورسعيد (صور)

أقدم عشرات الجزارين بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، على ذبح الأضاحي بشوارع المدينة الساحلية أمام المحال والشوادر الخاصة بهم، وذلك رغم مناشدات المحافظ اللواء عادل الغضبان، بالذبح داخل مجزر القابوطي.وغطت دماء الأضاحي وفضلات عملية الذبح الشوارع المحيطة بالأسواق ومحال الجزارة والشوادر خاصة بسوق مدينة بورفؤاد الكبير.وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد طالب المواطنين ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في المجزر القانوني "مجزر القابوطي"، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وعدم التعرض للمساءلة القانونية، كما وجه مديريتي الطب البيطري والتموين، والأحياء وكافة الجهات المعنية بتكثيف جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجزر ومحلات الجزارة.