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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يحث الكونجرس على النظر في رفع السودان من قوائم الإرهاب

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:10 م
مايك بومبيو،
مايك بومبيو،
محمد عمر
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طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وأعضاء بالكونجرس الأمريكي، بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدعم العلاقات بين البلدين ومساعدة السودان.

وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، خلال جلسة للكونجرس، اليوم، إنه سيرفع أمامهم قريبا تشريعا حول التسوية وحول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبر عن أمله في أن يجد الدعم في ذلك من الكونجرس، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأشار بومبيو، إلى أنه آن الأوان لتحقيق العدالة لضحايا تفجيرات 1998، وتوفير الفرصة لرئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، حول هذا الأمر، مؤكدا أن ما يحدث فرصة لا تتكرر دوما في السودان.

وأضاف: "نحن نعرف تاريخ السودان والمآسي التي مر بها، ونعتقد أن هذه فرصة ليس فقط لبناء الديمقراطية في السودان بل وفي المنطقة بأسرها، وأعتقد أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون في صالح السياسة الخارجية الأمريكية".

من جهته قال القيادي بلجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس، كريس كوونز، إنه يعمل حاليا مع الأعضاء في هذه اللجنة لحل معضلة السودان والذي يمر الآن بمرحلة انتقالية صعبة وكيفية تحقيق العدالة وتوفير التعويض لـ700 من ضحايا الإرهاب وأسرهم، حتى تتمكن واشنطن من التقدم إلى الأمام في علاقاتها الثنائية مع السودان بعد 30 عاما من الحكم الديكتاتوري، تحت قيادة عمر البشير، الرئيس المخلوع.

وخاطب كريس، وزير الخارجية قائلا: "أدعوك بقوة والإدارة الأمريكية إلى فعل كل ما في وسعكم لدعم رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، لتحقيق العدالة لهؤلاء، ولنتمكن من تأسيس شريك ديمقراطي في المنطقة"، معربا عن أمله في تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإرهابية، ورفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.

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