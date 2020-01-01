إليسا تهنئ متابعيها بعيد الأضحى المبارك

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".وغردت إليسا عبر "تويتر"، قائلة: "عيد مبارك أصدقائي الأعزاء في كل مكان في العالم، أتمني أن تجلب هذه العطلة السلام إلى هذا العالم المحطم، وتجنبنا كل الكراهية والمرض"، وتفاعل معها العديد من متابعيها.يذكر أن أغنية "صاحبة رأي" لإليسا حققت نجاحا كبيرًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".