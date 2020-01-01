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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية بإندونيسيا تكثف نشاطها الرعوي في ظل كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:44 م
الكنيسة
الكنيسة
تريزة شنودة
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قامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إندونيسيا بدور ملحوظ في رعاية وخدمة أبنائها والمجتمع المحيط بها في إندونيسيا، من خلال اللقاءات الروحية عبر الإنترنت والخدمات الصحية والاجتماعية التي قدمتها للمتضررين بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

ولدعم نمو الخدمة بها، تمت سيامة الخادم المقيم بإندونيسيا، أمير رمزي، كاهنًا باسم القس بيتروس في فبراير الماضي لمساعدة كاهننا بإندونيسيا القس جون إدوارد في العمل الرعوي هناك.

وتتضمن الكنائس القبطية في دولة إندونيسيا، التي يتولى تدبيرها ورعايتها قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال خدمة "سان بول" بإشراف القمص داود لمعي، خمس كنائس هي "كنيسة القديس البابا كيرلس السادس والقديس سمعان الخراز في بيكاسي، وكنيسة الصعود في منادو، وكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول في سورابايا، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس القوى الأنبا موسي في مالانج، وكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس أبو نُفر السائح في وسط كاليمنتان".

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