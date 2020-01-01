وفاة والدة الفنانة رحاب الجمل

أعلنت الفنانة رحاب الجمل وفاة والدتها، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك".وكتبت رحاب الجمل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدتي في ذمة الله" ولم توضح تفاصيل الجنازة والعزاء.وظهرت الفنانة رحاب الجمل في رمضان الماضي من خلال مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون.