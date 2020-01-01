وزير الرى يؤكد مواصلة إزالة التعديات للحفاظ على نهر النيل

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، لمتابعة آخر المستجدات بشأن الأعمال التي ينفذها القطاع، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، وكذلك موقف الإزالات الجاري تنفيذها حاليًا للحفاظ على نهر النيل من التعديات.وأكد وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها.كما أكد الوزير استمرار أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.