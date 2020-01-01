رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أقارب «طبيب الغلابة» يودعونه بالدعاء وقراءة القرآن

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:52 م
الدكتور محمد مشالى
الدكتور محمد مشالى
البحيرة معوض هويدى
طباعة
حرص عدد كبير من أقارب الراحل الدكتور محمد مشالى" طبيب الغلابة "، الذى توفى فجر اليوم الثلاثاء، على الوقوف أمام المقبرة التي تم دفنه بها بمسقط رأسه بقرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة، لتلاوة القرآن الكريم والدعاء للفقيد، وأن يغفر له الله وأن يجعل عمله شفيعا له.

وشيع أهالي القرية جثمان "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالى، في جو مليء بالحزن والدموع، وأكدوا لـ"الدستور" أن الدكتور مشالي لم يقدم لهم الدعم الطبي فقط، بل الكثير من المساعدات المادية والعينية، بالإضافة لاستمراره في عمل الخير حتى وفاته.

وتلقت أسرة الطبيب العزاء أمام المقبرة، وسط إجراءات احترازية والتنبيه بعدم أداء العزاء بالسلام بالأيدي، إضافة لظهور الأهالي بالكمامات.

يذكر أن طبيب الغلابة من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، لأب كان يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه واستقر مع أسرته هناك، وتخرج فى كلية الطب جامعة القصر العيني، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات.

وفتح عيادته في عام 1975 فى مدينة طنطا، وظل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته بـ5 جنيهات، ثم زادت إلى 10 جنيهات حتى وفاته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة النقيب «أبو دومة»

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

مصادر تكشف «آلية» تحديد أوائل الثانوية العامة (خاص)

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علامة في أصابع اليدين أوالقدمين قد تكون عارضا لمرض باركنسون

ترشيح دكتوراه لباحث بجامعة المستقبل كأفضل رسالة بالهندسة الإنشائية

تناول منتجات الألبان المخمرة يشير لتطور هشاشة العظام

مسبار يكشف احتمال وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

«المحروسة» يُصدر الترجمة العربية لرواية «ماتيلدا»

حكاية ملك النوبة مع الوالي الأموي عبيد الله الحمار

«التجريبى 2020» يطلق مسابقته الثالثة للعروض المسرحية الحية

حفلتان للسيرك القومي بالعجوزة وعرض «أليس» بالإسكندرية في العيد