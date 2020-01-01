أقارب «طبيب الغلابة» يودعونه بالدعاء وقراءة القرآن

حرص عدد كبير من أقارب الراحل الدكتور محمد مشالى" طبيب الغلابة "، الذى توفى فجر اليوم الثلاثاء، على الوقوف أمام المقبرة التي تم دفنه بها بمسقط رأسه بقرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة، لتلاوة القرآن الكريم والدعاء للفقيد، وأن يغفر له الله وأن يجعل عمله شفيعا له.وشيع أهالي القرية جثمان "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالى، في جو مليء بالحزن والدموع، وأكدوا لـ"الدستور" أن الدكتور مشالي لم يقدم لهم الدعم الطبي فقط، بل الكثير من المساعدات المادية والعينية، بالإضافة لاستمراره في عمل الخير حتى وفاته.وتلقت أسرة الطبيب العزاء أمام المقبرة، وسط إجراءات احترازية والتنبيه بعدم أداء العزاء بالسلام بالأيدي، إضافة لظهور الأهالي بالكمامات.يذكر أن طبيب الغلابة من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، لأب كان يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه واستقر مع أسرته هناك، وتخرج فى كلية الطب جامعة القصر العيني، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات.وفتح عيادته في عام 1975 فى مدينة طنطا، وظل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته بـ5 جنيهات، ثم زادت إلى 10 جنيهات حتى وفاته.