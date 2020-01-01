مصرع 7 مسلحين لطالبان في اشتباكات مع القوات الأفغانية

لقى 7 من مسلحي حركة طالبان مصرعهم من بينهم قائد كبير في الحركة يعرف بأنه "حاكم الظل" في هجمات استباقية للقوات الأفغانية جنوبي البلاد.وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن مسلحي (طالبان) كانوا يخططون لشن هجوم على مواقع أمنية في منطقة نيرخ بإقليم ميدان وردك جنوب أفغانستان، غير أن القوات الأفغانية شنت هجمات استباقية لمنع الهجوم وقتلت 7 مسلحين على الأقل خلال العملية.وأوضحت الوزارة أن البيان الأولي يشير إلى أن "حاكم الظل" بحركة طالبان كان من بين القتلى خلال العملية، مشيرة إلى أن القوات الأفغانية دمرت رشاشا ثقيلا من طراز (دوشكا) أثناء العملية.ولم تعلق حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.