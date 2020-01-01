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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب تركي يتهم أردوغان بجر البلاد للحرب في ليبيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:16 ص
أيدين عدنان سزكين
أيدين عدنان سزكين
مروة عنبر
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وجه النائب عن حزب "الخير" التركي المعارض، أيدين عدنان سزكين، اتهاما لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بجر البلاد إلى الحرب في ليبيا.

وقال "سزكين" في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان اليوم الثلاثاء: "إن الخطر يزداد تدريجيا في ليبيا، ورغم تحذيراتنا للحكومة، إلا أنها انخرطت كل قوتها في الحرب هناك، وهذا الوضع سيعرض تركيا لتهديدات خطيرة".

وأوضح أن قاعدة الوطية الجوية التي أعلنت تركيا أنها تؤسس فيها قاعدة جوية، تعرضت لهجوم أسفر عن خسائر كبيرة في المعدات، متسائلا: "من الذي نفذ الهجوم؟"، مشيرا إلى أنه لم يفصح أحد عن ذلك.

وتابع: "قصف الوطية والتطورات التي تبعتها، أظهر وجود خطأ في حسابات الحكومة ووجود ثغرات معينة"، لافتا إلى أن القصف حال دون نشر طائرات تركيا في القاعدة، وقوض عملية سرت الجفرة، وأثبت حجم المخاطر التي في ليبيا.

وأكد "سزكين" أن تفوق سلاح الجو للحلف الذي يواجه تركيا وحكومة الوفاق هو مصدر قلق كبير في ليبيا، وفقا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز" عربية.

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