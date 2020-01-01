«الإمارات»: مسبار «الأمل» نموذج للشراكة الاستراتيجية مع اليابان

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن مسبار "الأمل" يشكل نموذجا مميزا للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات واليابان، وما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور مستمر وقفزات نوعية في المجالات كافة.واستعرض وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغى، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتكنولوجية والمشاريع المتقدمة والطاقة.كما بحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين لاحتواء تداعياته، وأهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات العلمية وتطبيق الممارسات الصحية المتطورة لاحتواء الفيروس، مشيرين إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك من أجل احتواء تداعيات الجائحة، وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.