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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات وقيرغيزستان تبحثان تطورات جائحة كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:59 ص
عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد
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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اتصال هاتفي - مع وزير خارجية قيرغيزستان تشينغيز أيداربيكوف العلاقات الثنائية، وتطورات جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات وام اليوم الثلاثاء - أن المباحثات تناولت التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والعلوم والأمن الغذائي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية قيرغيزستان بالتعاون والتنسيق القائم بين البلدين للتصدي لجائحة كورونا واحتواء آثارها، مثمنا الدعم الطبي والإنساني الذي قدمته الإمارات لقيرغيزستان لمساعدتها على التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع الإمارات في المجالات كافة، معبرًا عن سعادته بنجاح الإمارات في إطلاق "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، وأكد أن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر للعالم أجمع كما يحمل رسالة أمل لكافة الشعوب في ظل تفشي جائحة "كوفيد-19".

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