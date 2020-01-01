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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «شعبة الذهب» يكشف شرطا لانخفاض الأسعار

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:52 ص
المهندس رفيق العباسي
المهندس رفيق العباسي
ياسمين عباس
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قال المهندس رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب يسير عكس سير الاقتصاد، أي عندما يكون هناك انهيار اقتصادي يكون هناك ارتفاع في أسعار الذهب، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية التي نشهدها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المهندس رفيق العباسي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن إذا تم استقرار الاقتصاد العالمي وتحسنه سوف يساهم في استقرار سعر الذهب.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن استقرار سعر الذهب يعتمد على حجم المبيعات، ثم يعود للسعر المقارن بالوقت الذي فيه، لكنه لن ينخفض بصورة كبيرة مثلما كان قبل أزمة فيروس كورونا.

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