رئيس «شعبة الذهب» يكشف شرطا لانخفاض الأسعار

قال المهندس رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب يسير عكس سير الاقتصاد، أي عندما يكون هناك انهيار اقتصادي يكون هناك ارتفاع في أسعار الذهب، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية التي نشهدها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأضاف المهندس رفيق العباسي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن إذا تم استقرار الاقتصاد العالمي وتحسنه سوف يساهم في استقرار سعر الذهب.وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن استقرار سعر الذهب يعتمد على حجم المبيعات، ثم يعود للسعر المقارن بالوقت الذي فيه، لكنه لن ينخفض بصورة كبيرة مثلما كان قبل أزمة فيروس كورونا.