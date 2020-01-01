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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

علماء فلك يحددون العمر الدقيق للكون

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:47 ص
الكون
الكون
وكالات
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في حساباتهم، استخدموا طريقة مختلفة عن ثابت هابل (وحدةَ القياس المستخدمة لوصف توسّع الكون، فالكون مازال يتمدد حتى الآن منذ بدء الانفجار العظيم قبل نحو 13.82 مليار سنة).

أوضح علماء أمريكيون وبريطانيون معنى ثابت هابل، الذي يستخدم لحساب عمر الكون في بحثهم، استخدموا طريقة حساب جديدة تمامًا.

تشير أعمال الفلكيين المنشورة في مجلة Astronomical Journal إلى أن المحاكاة الحاسوبية القائمة على ثابت هابل (معدل توسع الكون)، وسلوك المجرات وبُعد أقدم النجوم تُستخدم حاليًا لحساب وقت الانفجار العظيم الذي أنتج الكون.

سميت وحدة القياس ثابت هابل على اسم إدوين هابل، العالم الذي قام أولًا بحساب معدل تمدد الكون. حدث هذا في عام 1929.

واستخدم علماء الفلك من الولايات المتحدة وبريطانيا، عند توضيح عمر الكون، طريقة مختلفة - الملاحظات التجريبية لاعتماد Tully-Fisher، والتي تربط كتلة المجرة الحلزونية بسرعة دورانها، حدد العلماء، الذين يعرفون المسافة التي تصل إلى 50 مجرة​​، المسافة الدقيقة لـ 95 مجرة ​​أخرى.

بعد ذلك، قام الفيزيائيون بحساب قيم اعتماد تالي فيشير وباستخدام طريقة رياضية حددوا معدل توسع الكون وعمره - 12.6 مليار سنة.

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