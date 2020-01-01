تركيا ترتكب مجزرة بحق 6 أفراد من عائلة واحدة بحلب

قال رامي عبدالرحمن، مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن الميليشيات التركية ارتكبت مجزرة بحق عائلة في محيط قرية "قرط ويران" الخاضعة لنفوذ "مجلس الباب العسكري" في ريف مدينة الباب شرق حلب.وأضاف "عبدالرحمن"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن العملية أسفرت عن استشهاد 6 من عائلة واحدة بينهم أطفال، وجرح أكثر من 6 بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف القاعدة العسكرية التركية في قرية الشيخ ناصر لمنازل المدنيين في القرية بقذائف المدفعية والهاون.وأضاف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات لا تزال تستهدف القرية والقرى المجاورة من عدة أماكن، تزامنًا مع تحليق طائرات استطلاع تركية في أجواء المنطقة.وفي سياق ذلك، استهدفت "قسد" تجمعات القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.