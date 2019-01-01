تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:57 ص
إسراء جمالطباعة
يقدم لكم «الدستور» تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الإثنين، الحد الأدنى للتقدم هذا العام بالكليات، فإن مؤشرات التنسيق بالجامعات الخاصة لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي، لذا نعرض تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لعام 2020 والعام الماضي 2019.
تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى
تنسيق الجامعات الخاصة 2020
وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020-2021 للجامعات الخاصة والأهلية، وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.
وحددت الضوابط الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات بـ95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و60% كليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و55% كليات الزراعة وباقى الكليات.
كما قبلت الجامعات الخاصة بتنسيق 2019 الطلاب بكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) بحد أدنى 70 %، وكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.
وأشارت الجامعات الخاصة، إلى أن ما سبق هو أحد أدنى للتقدم وليس القبول، إذ أن الجامعات الخاصة تقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حتى يتم استكمال الأعداد المطلوبة لكل كلية.
وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020-2021 للجامعات الخاصة والأهلية، وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.
وحددت الضوابط الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات بـ95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و60% كليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و55% كليات الزراعة وباقى الكليات.
تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019وفي تنسيق 2019 قبلت كلية الطب البشرى من 95%، وكليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90%، وكلية الهندسة 80%.
كما قبلت الجامعات الخاصة بتنسيق 2019 الطلاب بكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) بحد أدنى 70 %، وكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.
وأشارت الجامعات الخاصة، إلى أن ما سبق هو أحد أدنى للتقدم وليس القبول، إذ أن الجامعات الخاصة تقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حتى يتم استكمال الأعداد المطلوبة لكل كلية.