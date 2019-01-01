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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:57 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الإثنين، الحد الأدنى للتقدم هذا العام بالكليات، فإن مؤشرات التنسيق بالجامعات الخاصة لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي، لذا نعرض تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لعام 2020 والعام الماضي 2019.

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

تنسيق الجامعات الخاصة 2020

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020-2021 للجامعات الخاصة والأهلية، وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.

وحددت الضوابط الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات بـ95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و60% كليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و55% كليات الزراعة وباقى الكليات.

تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019

وفي تنسيق 2019 قبلت كلية الطب البشرى من 95%، وكليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90%، وكلية الهندسة 80%.

كما قبلت الجامعات الخاصة بتنسيق 2019 الطلاب بكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) بحد أدنى 70 %، وكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.

وأشارت الجامعات الخاصة، إلى أن ما سبق هو أحد أدنى للتقدم وليس القبول، إذ أن الجامعات الخاصة تقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حتى يتم استكمال الأعداد المطلوبة لكل كلية.

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