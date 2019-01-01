

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

تنسيق الجامعات الخاصة 2020



تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020-2021 للجامعات الخاصة والأهلية، وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.وحددت الضوابط الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات بـ95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و60% كليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و55% كليات الزراعة وباقى الكليات.وفي تنسيق 2019 قبلت كلية الطب البشرى من 95%، وكليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90%، وكلية الهندسة 80%.كما قبلت الجامعات الخاصة بتنسيق 2019 الطلاب بكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) بحد أدنى 70 %، وكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.وأشارت الجامعات الخاصة، إلى أن ما سبق هو أحد أدنى للتقدم وليس القبول، إذ أن الجامعات الخاصة تقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حتى يتم استكمال الأعداد المطلوبة لكل كلية.