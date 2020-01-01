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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محامٍ يفجر مفاجأة عن ضحايا «ريان الشرقية»

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:54 ص
أموال
أموال
أحلام عبدالرحمن
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كشف صلاح إسماعيل، محامى ضحايا "ريان الشرقية"، مفاجأة عن الواقعة، قائلا إن "الضحايا كانت بتجيب واسطة عشان تحط فلوسها معاه".

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كان شخصًا ذكيًا من مركز أبو كبير بالشرقية، قدم نفسه على أنه رجل أعمال خيرية وادعى أنه سيستثمر في التجمع الخامس وسيحقق أرباحًا ضخمة".

ولفت إلى أنه جمع مليار و200 مليون جنيه من أكثر من 1200 مودع مصري من داخل وخارج مصر، وفتح عددًا من الحسابات البنكية لتلقي الأموال، وقال إنه يمتلك أراضٍ تغطي أموال المودعين.

وكشف أنه كان يخير المودعين إما أرباح شهرية أو نصف سنوية أو سنوية، وكان يصرفها لهم بالفعل.

وأكد أنه تم القبض عليه من قبل الأموال العامة بقرار من النيابة العامة وهو الآن محبوس احتياطيا.

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