مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة 5 أغسطس

إلى أن الوزارة سوف تقوم بإبلاغ الأوائل يوم ٤ أغسطس، على أن يجري الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مكالمات هاتفية لهم لإخبارهم بنتائجهم.



كان رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، قد كشف أنه أعطى تعليمات لكُنترولات الشهادة الثانوية بتجميع أوائل كل كنترول، غدًا الثلاثاء، وليس أوائل الجمهورية.



وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، أن المصححين سوف يأخذون عطلة إجازة عيد الأضحي المبارك علي أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية بعد العيد، مشيرا إلي أنه لم يتم تحديد الموعد أو اليوم حتي الآن.



واستكمل حجازي: أن كل طالب سوف يحصل على حقه دون التعرض لأي ظلم مهما كان، والوزارة تطبق القانون على الجميع.

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تحديد موعد اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية.وأوضحت المصادر أنه تقرر أن يتم اعتمادها يوم ٥ أغسطس المقبل، أي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى بيومين، وأشارت