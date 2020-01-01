رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ ميكانيكا يقترح حلًا لميل عمارة الزمالك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:44 م
عمارة الزمالك
عمارة الزمالك
رباب الأهواني
طباعة
علق الدكتور محمد عوض بحر، أستاذ ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات، على ميل عمارة الزمالك، قائلًا إن التربة عبارة عن كتلة مكونة من مجموعة حبيبات صلبة وبينها فراغات بها ماء أو هواء.

وأضاف محمد عوض بحر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامي سيد علي، مساء اليوم: «أثناء عمل ماكينة حفر مترو الأنفاق قد تكون الفراغات غير قابلة للتضاغط وتتحرك».

وتابع: «لإحداث الاتزان وعدم خلخلة التربة يتم حقن التربة أمام ماكينة الحفر لتقوية التربة أسفل أساسات المباني التي تحفر أسفلها الماكينة، وفي بعض الأحيان تحدث خلخلة ببعض الظروف، ويحدث تغير قد تتحمله أساسات المبنى أو تتحرك الأساسات ويحدث هبوط متفاوت».

وأكمل: «ليس كل ميل في المبنى يشعرنا بالخوف لأنه من الممكن معالجته والتعامل معه، وبالنسبة لعمارة الشربتلي بالزمالك حدث اختلال للتربة في بعض الأجزاء أدت إلى هبوط أرضي وميل، والفروق يمكن علاجها بحقن التربة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السجن 7 و5 سنوات للمتهمين بقتل ابن مذيعة «النهار»

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

خالد العناني: استقبال 26 ألف سائح بشرم الشيخ والغردقة

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن أيام إجازة عيد الأضحى

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

الأرصاد تكشف حقيقة ارتفاع درجات الحرارة خلال العيد

إنفوجراف

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الروس الجدد.. 300 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية خلال 6 أشهر

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة

رابط مبادرة ميغلاش عليك لدعم المستهلك خصم 200 جنيه لبطاقة التموين

لا قهوة فى الشرفات.. باريس تتخلى عن بعض عاداتها لحماية المناخ

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

«الإعلام المصري وقضايا المجتمع».. كتاب جديد لـ حسام الضمراني

ورش لتعليم النسج على النول بـ«ثقافة القاهرة»

مسارح البيت الفني تستعد بـ9 عروض في عيد الأضحى

كريمة نور عيساوي: الشعر والإبداع شراع المبدعين في زمن الأوبئة