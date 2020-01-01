أستاذ ميكانيكا يقترح حلًا لميل عمارة الزمالك

علق الدكتور محمد عوض بحر، أستاذ ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات، على ميل عمارة الزمالك، قائلًا إن التربة عبارة عن كتلة مكونة من مجموعة حبيبات صلبة وبينها فراغات بها ماء أو هواء.وأضاف محمد عوض بحر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامي سيد علي، مساء اليوم: «أثناء عمل ماكينة حفر مترو الأنفاق قد تكون الفراغات غير قابلة للتضاغط وتتحرك».وتابع: «لإحداث الاتزان وعدم خلخلة التربة يتم حقن التربة أمام ماكينة الحفر لتقوية التربة أسفل أساسات المباني التي تحفر أسفلها الماكينة، وفي بعض الأحيان تحدث خلخلة ببعض الظروف، ويحدث تغير قد تتحمله أساسات المبنى أو تتحرك الأساسات ويحدث هبوط متفاوت».وأكمل: «ليس كل ميل في المبنى يشعرنا بالخوف لأنه من الممكن معالجته والتعامل معه، وبالنسبة لعمارة الشربتلي بالزمالك حدث اختلال للتربة في بعض الأجزاء أدت إلى هبوط أرضي وميل، والفروق يمكن علاجها بحقن التربة».