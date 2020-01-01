وزير النقل: «أي عمارة هتنهار هنشتري الأرض ونحولها جراج»

طمأن وزير النقل كامل الوزير سكان عمارة الشربتلي التي تصدعت في حي الزمالك بمحافظة الجيزة، قائلاً: "لن نقبل خروج أحد من بيته ولا أن يضار أحد".

وقال الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن الكثافة السكانية في الزمالك تعود للسكان الذين بنوا طوابق مخالفة.

وأضاف الوزير: "معظم أحياء مصر العمارة حاصلة على رخصة 5 أدوار وطالعة 12 دور، ومع ذلك لو أي عمارة انهارت في مكان أصحابها متخليين عنها، سنشتريها ونحولها لجراج متعدد الطوابق".

وأكد أن الوزارة لن تترك أهالي الزمالك أو قاطني عمارة الشربتلي قبل أن يطمئنوا.

وتابع أنه سيتم هدم العقار في حالة قلق المواطنين ومنحهم شققاً في الزمالك أو شراء الأرض بقيمتها، وهذه ضمن الحلول لطمأنة المواطنين، مشيرا إلى وجود عقارات بها أدوار مخالفة.

ولفت إلى أن العمارات المجاورة لم تتأثر، وهو ما يؤكد أن ماكينة الحفر قامت بعملها دون أزمة، فلا خوف على العمارة أو أي عمارة أخرى.