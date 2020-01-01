رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير النقل: «أي عمارة هتنهار هنشتري الأرض ونحولها جراج»

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:26 م
وزير النقل
وزير النقل
أحلام عبدالرحمن
طباعة

طمأن وزير النقل كامل الوزير سكان عمارة الشربتلي التي تصدعت في حي الزمالك بمحافظة الجيزة، قائلاً: "لن نقبل خروج أحد من بيته ولا أن يضار أحد".
وقال الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن الكثافة السكانية في الزمالك تعود للسكان الذين بنوا طوابق مخالفة.
وأضاف الوزير: "معظم أحياء مصر العمارة حاصلة على رخصة 5 أدوار وطالعة 12 دور، ومع ذلك لو أي عمارة انهارت في مكان أصحابها متخليين عنها، سنشتريها ونحولها لجراج متعدد الطوابق".
وأكد أن الوزارة لن تترك أهالي الزمالك أو قاطني عمارة الشربتلي قبل أن يطمئنوا.
وتابع أنه سيتم هدم العقار في حالة قلق المواطنين ومنحهم شققاً في الزمالك أو شراء الأرض بقيمتها، وهذه ضمن الحلول لطمأنة المواطنين، مشيرا إلى وجود عقارات بها أدوار مخالفة.
ولفت إلى أن العمارات المجاورة لم تتأثر، وهو ما يؤكد أن ماكينة الحفر قامت بعملها دون أزمة، فلا خوف على العمارة أو أي عمارة أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف حالة الطقس في العيد: «الرطوبة عالية»

السجن 7 و5 سنوات للمتهمين بقتل ابن مذيعة «النهار»

مشاورات داخلية لدول سد النهضة.. واجتماع جديد للمفاوضات 3 أغسطس

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن أيام إجازة عيد الأضحى

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

الأرصاد تكشف حقيقة ارتفاع درجات الحرارة خلال العيد

إنفوجراف

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الروس الجدد.. 300 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية خلال 6 أشهر

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة

رابط مبادرة ميغلاش عليك لدعم المستهلك خصم 200 جنيه لبطاقة التموين

لا قهوة فى الشرفات.. باريس تتخلى عن بعض عاداتها لحماية المناخ

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

«الإعلام المصري وقضايا المجتمع».. كتاب جديد لـ حسام الضمراني

ورش لتعليم النسج على النول بـ«ثقافة القاهرة»

مسارح البيت الفني تستعد بـ9 عروض في عيد الأضحى

كريمة نور عيساوي: الشعر والإبداع شراع المبدعين في زمن الأوبئة