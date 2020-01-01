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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد الدين الهلالي: الأتقياء يستفتون قلوبهم والعموم يستفتون بشرا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:25 م
الدكتور سعد الدين
الدكتور سعد الدين الهلالي
رباب الأهواني
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأتقياء فقط هم من يستفتون قلوبهم، بينما عموم الناس يستفتون بشرا وليس ملائكة.

وأضاف "الهلالي" خلال تقديم برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الإثنين، أن تأسيس الدولة القوية يقوم على البناء والإعمار ومراعاة حقوق الشعب كله بدون متاجرة بالدين.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تجار الدين لا يريدون بناء دولة وإنما يريدون بناء منظومة دينية تخدم مصالحهم، مؤكدًا أن الدين ليس منظومة وإنما هو علاقة بين العبد وربه.

وأشار "الهلالي" إلى أن بناء الدولة وتلبية حوائج وحقوق الشعب هي منظومة إنسانية هدفها إراحة الشعب، لافتًا إلى أن تجار الدين يعترضون على ذلك.

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