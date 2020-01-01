هشام طلعت مصطفى يتابع أعمال إنشاء «فور سيزون» الأقصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم، المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس أحمد هاني عضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد عاطف نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية، وجهاد الصوافطة المدير المالي لمجموعة طلعت مصطفى، وديمتريوس زاريكوس الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الفور سيزون بالشرق الأوسط، والمهندس حسام الشرقاوي مدير عام التنفيذ للمشروع، بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة، لمناقشة استئناف أعمال إنشاء فندق فورسيزون الأقصر.وأوضح المهندس حسام الشرقاوي مدير عام التنفيذ للمشروع، إنه سيتم استئناف الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الفترة المقبلة على مدار 4 سنوات، وسيتضمن الفندق الذي يعد الرابع على مستوى محافظات الجمهورية 8 أدوار تضم 201 غرفة بالإضافة إلى المطاعم وصالات الأفراح وغرف الاجتماعات والخدمات على مساحة 13 ألف متر مربع للمسطح، وسيطل على النيل كما يتيح للنزلاء الاستمتاع بمشاهدة البر الغربي بالأقصر.وتفقد محافظ الأقصر بمرافقة الوفد الموقع المخصص لإنشاء فندق الفورسيزون بشارع خالد بن الوليد على كورنيش الأقصر، حيث استمع لشرح تضمن تفاصيل المشروع.وأوضح محافظ الأقصر أنه مرحب بتنفيذ كافة المشروعات الاستثمارية والسياحية التي ستعود بالنفع على محافظة الأقصر وسيوفر مزيدا من فرص العمل أمام أبناء المحافظة.