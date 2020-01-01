إعدام شيكولاتة فاسدة ضبطت بمصنع تعبئة فى أبو النمرس

أمرت النيابة العامة في جنوب محافظة الجيزة، بإعدام مواد غذائية مجهولة المصدر، عبارة عن "شيكولاتة" ومستلزمات إنتاجها، بعدما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة لفحصها عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.و توصلت تحريات ضابط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط مالك مصنع بدون ترخيص بأبو النمرس، فى تعبئة شيكولاتة مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق.و تمكن رجال المباحث من ضبط مدير المصنع، وبحوزته (2،564،200 عبوة "شيكولاتة" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية، وكمية من مستلزمات الإنتاج، مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.