بعد تحذيرات أثينا.. تركيا تخفض سفنها الحربية قبالة اليونان

كشفت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الإثنين، عن تخفيض تركيا عدد السفن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك على خلفية التحذيرات الدولية وخاصة الأوروبية من مساس تركيا بسيادة اليونان على مياهها الإقليمية.وذكرت الصحيفة أن ستيليوس بيتاس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، قال: "إن تركيا بدأت سحب عدد من سفنها بمنطقة شرق المتوسط"، مضيفًا أن أثينا ما زالت مستعدة للدخول في مفاوضات مع تركيا في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.يذكر أن الأسبوع الماضي، شهد تصاعدًا في التوترات بين عضوي حلف الناتو، عندما أعلنت تركيا أنها تعتزم استكمال أعمال التنقيب في شرق المتوسط، وإرسال سفينة أبحاث جنوب جزر رودس وكارباثوس وكاستيلوريزو اليونانية.وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، ودول أوروبية أخرى، حذرت تركيا من التصعيد في المتوسط، وبناء على تلك التحذيرات ظلت سفينة الأبحاث التركية "أوروتش ريس" راسية قبالة ميناء أنطاليا جنوب شرق تركيا.وأكدت السلطات اليونانية أن تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، استجابت للتحذيرات اليونانية والضغوطات الأوروبية وبدأت في تخفيض سفنها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.