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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب كورونا.. كوريا الجنوبية تخسر 5.84 مليار دولار

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:05 م
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن الخسائر المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في قطاعات الثقافة، والرياضة، والسياحة في البلاد تقدر بأكثر من 7 تريليونات وون (أي ما يعادل 5.84 مليار دولار أمريكي).

وفي تقرير مقدم إلى لجنة الثقافة والسياحة والرياضة البرلمانية، قدرت وزارة الثقافة أن خسائر إيرادات المبيعات في القطاعات الثلاثة تجاوزت 7 تريليونات وون منذ يناير الماضي، مع تحمل قطاع السياحة العبء الأكبر، حيث تكبد خسائر تقدر بـ5.9 تريليون وون، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقدرت الوزارة أن متوسط ​​معدل الإلغاء في منتجات السفر في أكبر 12 شركة سياحة بلغ 72%، وبلغت الخسائر مجتمعة 3.46 تريليون وون، ووفقًا للتقرير سجلت الخسائر في صناعة الفنادق ما يقدر بـ1.22 تريليون وون من حيث المبيعات، وقد شهدت كوريا الجنوبية انخفاضًا في أعداد الوافدين منذ يناير بنسبة 77.1% على أساس سنوي، بسبب الإجراءات المشددة عبر الحدود لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبلغت الخسائر المقدرة في صناعة الفنون والثقافة 160 مليار وون، بينما بلغت خسائر إيرادات المبيعات في المتاحف والمعارض الفنية بسبب إجراءات الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي المفروضة ما يُقدر بـ52.3 مليار وون.

وتعرضت صناعة الرياضة أيضًا لضربة قوية مع إغلاق مسابقات الدوري وتعليق المباريات الاحترافية، وشهدت صناعة الرياضة للمحترفين خسارة في المبيعات بلغت 133.9 مليار وون على أساس سنوي من يناير إلى الخميس الماضي.

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