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منوعات

علماء يرصدون «معركة كونية» في مجرة درب التبانة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:41 م
مجرة درب التبانة
مجرة درب التبانة
وكالات
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كشفت مجموعة من الباحثين المختصين بعلوم الفضاء والنجوم عن تحركات غريبة لأسراب من النجوم في مجرة درب التبانة، تدل على حدوث "معركة كونية".

وحسب العلماء، فإن هذه النجوم تتحرك بطريقة غريبة مخالفة لحركة النجوم الأخرى في مجرة "درب التبانة"، فبينما تدور جميع النجوم حول مركز مجرة درب التبانة فإن هذه النجوم المارقة، كما أطلق عليها العلماء، تدور حول بعضها البعض بشكل حلزوني متعرج أصبح أكثر تشابكا في الفترات الأخيرة.

وقالت الباحثة في معهد علوم الكون (ICCUB) التابع لجامعة برشلونة، تيريزا أنتوجا: "لقد لاحظنا هذه التحركات المريبة"، وأضافت الباحثة: "إن هذه التحركات تؤكد لنا أن مجرة درب التبانة تعرضت لاضطراب ضخم ومهم في السابق".

ولاحظت العالمة أنتوجا وفريقها علامات على وجود "ندبة تؤكد حدوث معركة كونية" أثناء دراسة خريطة بيانات النجوم، حسب صحيفة "livescience" العلمية المتخصصة.

وتم جمع الخريطة بناء على البيانات التي جمعها القمر الصناعي "Gaia"، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، حيث قدم صورة أكثر تفصيلا لمجرة درب التبانة حتى تاريخ اليوم.

ولاحظ العلماء في بحثهم مجموعة من النجوم في القرص المجري تدور في نمط مختلف عن جيرانها، ويتوقع الباحثون أن هذا الخلل ناتج عن "أذى تعرضت له المجرة أو معركة كونية"، في إشارة لحدوث تصادم بين المجرات، أو أي خلل من هذا القبيل.

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