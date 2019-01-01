رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

16 مليونًا و295 ألف إصابة و649 ألف وفاة حصيلة كورونا عالميًا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:37 م
كورونا عالميا
كورونا عالميا
وكالات
طباعة
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 649،577 شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدّته «فرانس برس» الإثنين الساعة 11،00 بتوقيت جرينتش، استنادا إلى مصادر رسمية.

وشُخصت إصابة أكثر من 16،295،350 شخص وفق تقارير رسمية في 196 دولة وإقليمًا منذ بداية الوباء، وقد شفيت 9،171،400 إصابة على الأقل، ومع ذلك فإن عدد الإصابات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء صغير من العدد الفعلي للعدوى.

وتخضع بعض البلدان الحالات الشديدة فقط لفحوصات، بينما تعطي بلدان أخرى الأولوية لتتبع مخالطي المرضى، والعديد من البلدان الفقيرة لديها قدرة اختبار محدودة.

وقد تم تسجيل 3914 وفاة جديدة و218،757 إصابة جديدة يوم الاثنين في جميع أنحاء العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في تقاريرها الأخيرة هي الهند مع 708 وفيات جديدة، والبرازيل 555 وفاة، والولايات المتحدة الأمريكية 518 وفاة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا من حيث الوفيات والإصابات، إذ سجلت 146،935 وفاة من بين 4،234،140 إصابة مسجلة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز، وأعلن عن شفاء 1،297،863 شخص على الأقل.

والبلدان الأكثر تأثرًا بعد الولايات المتحدة هي البرازيل حيث سجلت 87004 وفاة من 2،419،091 إصابة، والمملكة المتحدة مع 45752 وفاة و299،426 إصابة، والمكسيك مع 43680 وفاة و390،516 إصابة، وإيطاليا مع 35107 وفيات و246،118 إصابة.

ومن بين البلدان الأكثر تضررًا، تسجل بلجيكا أكبر عدد من الوفيات بالنسبة لسكانها بمعدل 85 وفاة لكل 100،000 نسمة، تليها المملكة المتحدة 67، وإسبانيا 61، وإيطاليا 58، والسويد 56.

وسجلت الصين (باستثناء إقليمي هونغ كونغ وماكاو) 83،891 إصابة، منها 61 إصابة جديدة بين الأحد والاثنين، بما في ذلك 4634 وفاة و78،918 حالة شفاء.

وبلغ إجمالي الوفيات في أوروبا 208،082 وفاة من بين 3،073،979 إصابة يوم الاثنين في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 184،168 وفاة و4،392،800 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 155،854 وفاة و4،348،051 إصابة، وفي آسيا 57914 وفاة و2،517،025 إصابة، وفي الشرق الأوسط 25600 وفاة و1،098،235 إصابة، وفي إفريقيا 17،767 وفاة و848،612 إصابة، وفي أوقيانوسيا 192 وفاة و16648 إصابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

السجن 7 و5 سنوات للمتهمين بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

تصعيد.. حادث أمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في منطقة هار دوف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء يرصدون «معركة كونية» في مجرة درب التبانة

دراسة ألمانية: الإصابة بكورونا قد تؤثر على صحة القلب

مرض يضاعف من خطر الموت بكورونا 12 مرة

الطحالب أفضل من الأدوية في مكافحة كورونا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تطرح مسابقة لتصميم النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

«الثقافة الأردنية» تعلن الفائزين بجائزة «يوميات فى زمن كورونا»

حكاية الأزهريين الذين تلقوا تعليمهم من الرهبان المسيحيين

«فهم التنمية المستدامة».. كتاب جديد للمركز القومى للترجمة