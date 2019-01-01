16 مليونًا و295 ألف إصابة و649 ألف وفاة حصيلة كورونا عالميًا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 649،577 شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدّته «فرانس برس» الإثنين الساعة 11،00 بتوقيت جرينتش، استنادا إلى مصادر رسمية.وشُخصت إصابة أكثر من 16،295،350 شخص وفق تقارير رسمية في 196 دولة وإقليمًا منذ بداية الوباء، وقد شفيت 9،171،400 إصابة على الأقل، ومع ذلك فإن عدد الإصابات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء صغير من العدد الفعلي للعدوى.وتخضع بعض البلدان الحالات الشديدة فقط لفحوصات، بينما تعطي بلدان أخرى الأولوية لتتبع مخالطي المرضى، والعديد من البلدان الفقيرة لديها قدرة اختبار محدودة.وقد تم تسجيل 3914 وفاة جديدة و218،757 إصابة جديدة يوم الاثنين في جميع أنحاء العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في تقاريرها الأخيرة هي الهند مع 708 وفيات جديدة، والبرازيل 555 وفاة، والولايات المتحدة الأمريكية 518 وفاة.والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا من حيث الوفيات والإصابات، إذ سجلت 146،935 وفاة من بين 4،234،140 إصابة مسجلة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز، وأعلن عن شفاء 1،297،863 شخص على الأقل.والبلدان الأكثر تأثرًا بعد الولايات المتحدة هي البرازيل حيث سجلت 87004 وفاة من 2،419،091 إصابة، والمملكة المتحدة مع 45752 وفاة و299،426 إصابة، والمكسيك مع 43680 وفاة و390،516 إصابة، وإيطاليا مع 35107 وفيات و246،118 إصابة.ومن بين البلدان الأكثر تضررًا، تسجل بلجيكا أكبر عدد من الوفيات بالنسبة لسكانها بمعدل 85 وفاة لكل 100،000 نسمة، تليها المملكة المتحدة 67، وإسبانيا 61، وإيطاليا 58، والسويد 56.وسجلت الصين (باستثناء إقليمي هونغ كونغ وماكاو) 83،891 إصابة، منها 61 إصابة جديدة بين الأحد والاثنين، بما في ذلك 4634 وفاة و78،918 حالة شفاء.وبلغ إجمالي الوفيات في أوروبا 208،082 وفاة من بين 3،073،979 إصابة يوم الاثنين في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 184،168 وفاة و4،392،800 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 155،854 وفاة و4،348،051 إصابة، وفي آسيا 57914 وفاة و2،517،025 إصابة، وفي الشرق الأوسط 25600 وفاة و1،098،235 إصابة، وفي إفريقيا 17،767 وفاة و848،612 إصابة، وفي أوقيانوسيا 192 وفاة و16648 إصابة.