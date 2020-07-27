محمد ممدوح يستعيد ذكريات فيلم «بنك الحظ»

شارك الفنان محمد ممدوح، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق محمد ممدوح، على الصوره قائلًا: "صورة حلوة من فيلم بحبه.. بنك الحظ"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح، مسلسل "قابيل" الذي شارك به خلال الموسم الرمضاني الماضي، للمخرج كريم الشناوي، وتأليف مصطفى صقر، سيناريو وحوار محمد عز الدين، وشارك في بطولة المسلسل محمد فراج، أمينة خليل، علي الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين.