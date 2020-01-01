كنيسة الكاثوليك بأشمون تستقبل الأنبا باخوم (صور)

استضافت كنيسة القديس العظيم مار جرجس للأقباط الكاثوليك بأشمون، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، وذلك مساء أمس الأحد، في زيارة رعوية جديدة.يأتي ذلك في إطار الزيارات الرعوية لنيافته لكنائس الإيبارشية البطريركية، حيث تضمنت الزيارة احتفل نيافة الأنبا باخوم بصلاة الذبيحة الإلهية بمشاركة الأب بطرس إستيفان راعي الكنيسة.ورحب الأب الراعي بصاحب النيافة معبرًا عن امتنانه لهذه الزيارة، ومن ناحيته عبر الأنبا باخوم عن سعادته بالتواجد وسط الرعية اليوم، كما قدم الشكر والتقدير للأب الراعي علي مجهوداته من أجل خدمة الكنيسة خلال الفترة الماضية.