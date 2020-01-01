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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

246 ألفا و118 إصابة و35107 وفيات بكورونا في إيطاليا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:54 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 246 ألفا و118 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35107 حالات، وتعافى 198 ألفا و446 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.

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