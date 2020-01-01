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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:50 ص
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
وكالات
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أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الإثنين، تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة، بإصابة 532 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وقال رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز إن ستة أشخاص توفوا، ما رفع عدد الوفيات على صعيد البلاد إلى 162 شخصُا.

وحطمت فيكتوريا الرقم القياسي لعدد حالات الإصابة في يوم واحد، والذي تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي عندما تم تسجيل 502 حالة جديدة على مستوى البلاد كان من بينها 484 في فيكتوريا وحدها.

وحذر أندروز من أن المزيد من الوفيات ستحدث إذا لم يتبع سكان فيكتوريا الإرشادات الصحية.

وأضاف أن الحكومة قد تضطر إلى إغلاق بعض الصناعات إذا استمر الناس في الذهاب إلى العمل.

ويوجد في الولاية حاليا 638 حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا النشطة في دور رعاية المسنين، والتي تشكل مصدر قلق كبير للسلطات الصحية.

تجاوزت أعداد إصابات الموجة الثانية التي ارتفعت بسرعة من بداية يوليو في أستراليا الآن الأرقام التي حدثت في ذروة تفشي الأول للفيروس في مارس وأوائل ابريل.

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