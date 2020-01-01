«سحبة حصان لمسافة 600 متر».. أكثر اللحظات خطرًا فى حياة رشدى أباظة
الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:55 ص
ايهاب مصطفىطباعة
كان رشدي أباظة يقوم بدوره في الفيلم العالمي الوصايا العشر، وفيه تعرض لموقف كاد يودي بحياته.
يقول رشدي أباظة:" كنت أمثل مشهدًا في فيلم " الوصايا العشر"، وأنا فوق صهوة جواد جامح ينطلق كالريح، ورغم غرامي بالخيل ومعرفتي بأسرارها، إلا أنني فوجئت بما لم أكن أتوقع، فقد"سف الجواد اللجام"، وهذا تعبير يعرفه الفرسان ومعناه أن الجواد سحب مقوده بين أنيابه وألقاه بعيدًا عن يدي، فإذا كان الجواد في هذه السرعة المخيفة والزمام أفلت فإن النهاية تحددها السماء وحدها.
وأضاف في حوار له مع مجلة الكواكب:" وعالجت التشبث برقبة الجواد ولكن قدمي انزلقت من الركاب، وانزلق السرج فوق عرق غزير غطى ظهر الجواد فانزلقت معه، وبلغت الأرض بقسوة، والجواد ينطلق كالعاصفة، وسحبني لحوالي 600 متر، ولو لم أكن صديق الجواد لقتلني".