الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة.. طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، ومعتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية.. طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على كليهما.ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.. ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 36 24الإسكندرية 31 24وادي النطرون 36 24طنطا 36 24شبين الكوم 36 24دمنهور 33 24بلطيم 31 25مطروح 29 22السلوم 32 20سيوة 37 22بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 36 24المنصورة 35 24الإسماعيلية 38 21السويس 36 22العريش 33 22رفح 32 23رأس سدر 38 25نخل 38 21نويبع 38 29طابا 37 27كاترين 38 22الطور 36 26شرم الشيخ 42 30الغردقة 39 29مرسى علم 38 30الفيوم 38 24بني سويف 38 24المنيا 39 24أسيوط 39 25سوهاج 40 26قنا 43 26الأقصر 43 27أسوان 44 28إدفو 43 28أبوسمبل 42 28الوادي الجديد 42 26شلاتين 40 27أبورماد 39 28حلايب 37 30راس حدربة 36 30