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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:58 ص
طقس حار
طقس حار
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة.. طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، ومعتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية.. طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على كليهما.

ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.. ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 31 24
وادي النطرون 36 24
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 29 22
السلوم 32 20
سيوة 37 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 36 24
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 38 21
السويس 36 22
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 38 25
نخل 38 21
نويبع 38 29
طابا 37 27
كاترين 38 22
الطور 36 26
شرم الشيخ 42 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 30
الفيوم 38 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 39 25
سوهاج 40 26
قنا 43 26
الأقصر 43 27
أسوان 44 28
إدفو 43 28
أبوسمبل 42 28
الوادي الجديد 42 26
شلاتين 40 27
أبورماد 39 28
حلايب 37 30
راس حدربة 36 30

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