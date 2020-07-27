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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 27-7-2020 بالبنوك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:32 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 27-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، شهدت البورصة لدى الكويت، تراجعًا ملحوظًا خلال ختام جلسة الأحد، إذ نزل مؤشرها العام بنسبة 0.26%، وهبط السوق الأول 0.31%، وتراجع الرئيسي 0.12%، وتراجع "رئيسي 50" بنسبة 0.09%.

كما هبطت مؤشرات 5 قطاعات بصدارة المواد الأساسية بانخفاض قدره 1.22%، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.14%.

محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي مقابل استقرار سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الإثنين 27-7-2020

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.39 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.37 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 52.29 جنيه، كما استقر سعر الدينار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري ليسجل للشراء 50.57 جنيه وللبيع 52.43 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.53 جنيه وللبيع 52.39 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.25 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.27 جنيه وللبيع 52.26 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.25 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 48.59 جنيه وللبيع 52.21 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 49.50 جنيه وللبيع 53.13 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 52.43 جنيه.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 49.00 جنيهًا وللبيع 52.03 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.54 جنيه وللبيع 52.39 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 49.54 جنيه وللبيع 52.42 جنيه، وف البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.12 جنيه وللبيع 51.74 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 49.67 جنيه وللبيع 52.42 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.99 جنيه وللبيع 52.44 جنيه.

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