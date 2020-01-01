الإحصاء: 32% تراجعًا في واردات مصر من النفط السعودي

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من السعودية إلى حدود 1.3 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 31.8%.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن واردات المواد البترولية من السعودية انخفضت لـ931.6 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه بتراجع نسبته 32%.كما تراجعت واردات المواد البلاستيكية إلى حدود 225.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 314.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 28.1%، وسجلت واردات ألمونيوم من 45.6 مليون دولار لـ27.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 40.5%.