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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد زاهر عن التنمر منه وابنته: «هعمل زي شريف منير»

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:09 م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
رباب الأهواني
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استنكر الفنان أحمد زاهر، ما تعرض له هو وابنته بسبب صورة لهما معًا وهو يحتضنها، قائلًا: "وجدت سيل من الشتائم والسب والقذف أدخل ابنتي في حالة نفسية سيئة".

وأضاف "زاهر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد: "تعرضت للتنمر كثيرا عبر السوشيال ميديا، وكنت أتجاهل ذلك، لكن لن أقبل ذلك على بناتي لأنهم أغلى حاجة عندي، دى بنتى أحضنها وأنا حر، وإيه العيب فى كدة.. أنا مش قادر أفهم".

وطالب الفنان أحمد زاهر بضرورة توقيع أشد العقوبة على كل من تسول له نفسه بسبب وقذف الآخرين من وراء الأجهزة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وتابع: "والله لو حصل أي شتيمة تانى مش هسكت وهعمل زى الفنان شريف منير وأقوم بتصوير البوست وهتخذ اللازم.. أنا مش همسح الصورة وخليهم يشتموا.. وهنزل صور تانية.. حياتنا الشخصية ليست ملك للجمهور".

وأردف: "تعرضت لسيل من الشتائم لما نشرت صورة لي وأنا أضع وشم على ذراعي، وقالو لى أنت مش مسلم راسم وشم.. رغم أن أسمى أحمد ومسلم شتمونى ولعنوني".

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